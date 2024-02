Amante de Peso Pluma le responde a Nicki Nicole por el queme

Sonia Sahar, la supuesta mujer con la que Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole, le respondió tras ver todas las especulaciones y críticas que han hecho en su contra, principalmente de la novia del artista.

Como ya se sabe, ayer se conoció que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole y las cámaras captaron el momento exacto, por lo que se armó tremendo escándalo.

Nicki Nicole que se mostró devastada en las redes sociales tras descubrir la relación amorosa que ocultaban Peso Pluma y Sonia Sahar. Tan es así, que lanzó un comunicado: “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto”.

“Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, comentó desde el dolor y comenzando con el duelo por la relación que llegó a su fin.

Sahar, la mujer que acompañaba a Peso Pluma, también se hizo eco de la polémica e intentó hacer alusión a que existe una explicación de todo lo ocurrido.

Desde su cuenta de Instagram, la influencer le advirtió a sus seguidores que no debían dejarse llevar por el video o por lo que la cantante dice al respecto: “No creas todo lo que escuchás en los medios. Siempre hay dos lados de la historia”.

