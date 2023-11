Anais Solís ama servir al Señor

Anais Solís recordó que hace 10 años una mujer valiente le presentó, en Colón, el plan de salvación, y ese mismo día se puso a ayunar por tres días como la reina Esther, por ello cada vez que le toca ir a dicha provincia a predicar, lo hace sin pensar en la distancia.

Como muchos saben Anais está a la espera de su segundo bebé, y por su estado de gravidez es muy consentida, pero lo único que ella pide es que no le digan que deje de predicar. “Amo lo consentida que me tienen por el embarazo, pero no me pidan que deje de predicar, no me pidan que deje de abrazar, profetizar y servir a mi padre, esa es mi gasolina diaria hablar de Él, testificar lo que ha hecho en mi y hablar de su venida, porque Él cada día está más cerca”, afirmó Solís.

Aconsejó a sus seguidores a que abran la boca para proclamar las verdad, ya que muchas personas mueren a diario sin tener un encuentro con Jesús. “Simplemente oyeron, pero nadie se atrevió a llevarlos a una Iglesia o darle seguimiento... cuánto seguimiento estás dando hoy a tu familia, amigos, compañeros personas que te piden oración y levantas sus manos, ¿cuántos?”, preguntó Anais

