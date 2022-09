Andrés García dice que puede morir pronto; ya pensó en el suicidio

El reconocido actor Andrés García ha tenido una fuerte recaída, pues según informó su esposa, Margarita Portillo, el actor tuvo una nueva caída, además de que se le practicó una transfusión de sangre y otra de plasma, pues la cirrosis ha evolucionado rápidamente, inclusive, el dominicano confesó que se siente en sus últimos días.

LEE TAMBIÉN: Quiero ser recordado como alguien que salió de un problema y sonríe

Publicidad

A través de un nuevo video, Margarita Portillo dio a conocer que Andrés se cayó y resultó con varias heridas, aunque no fueron graves, sí fue necesario que fuera atendido por médicos.

“Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, sí se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoro. También, debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal”, dijo

La esposa de García ahondó en que varias personas los apoyaron ante este trágico panorama, pues era necesario que el actor recibiera una transfusión de sangre de emergencia y, debido a diferentes motivos, era difícil de conseguirla, pero se logró en menos de 24 horas. También se le hizo una trasfusión de plasma para intentar

Andrés García aprovechó para enviar un mensaje a las personas los jóvenes y los “no tan jóvenes” sobre el consumo de alcohol, pues confesó que le es difícil enfrentar la cirrosis y, además, es sorprendente para él que a su edad lo hayan diagnosticado con esta enfermedad.

“Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mi me acaba de dar (…) Yo ya cumplo 82 años, yo pensé soy historia de nuestros papás, soy cuento porque nunca conocí a nadie con esta cirrosis. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable”, comentó el actor.

Fue el pasado julio que Andrés García dio a conocer que fue diagnosticado con cirrosis, enfermedad que, según aseguró en Ventaneando, se debe a que por 30 años bebió todo tipo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud.

Además de esto, el dominicano sufre de fuertes dolores en la espalda debido a que varios años atrás fue sometido a una cirugía en la columna, misma que no resultó bien.

Estos dos problemas en su salud son los que han ocasionado que durante meses se sienta débil, que necesite contantemente de transfusiones de sangre y que tenga graves caídas.

El pasado julio el actor también reveló que cada vez siente su final más cerca, por lo que compartió que una de sus últimas voluntades es que lo cremen en una lancha dentro del mar. Aunado a ello, dio a conocer que hizo modificaciones en su testamento para que todos sus bienes pasen a manos de sólo dos personas cuando muera.