Andrés García pensó en el suicidio tras ser abandonado por sus hijos

El recordado actor Andrés García ha asegurado a medios mexicanos que tras ver su salud mermada, ser diagnosticado con cirrosis y más males, por su mente le ha pasado la idea de quitarse la vida.

El famoso, de 81 años, admitió que por su cabeza ha pasado la idea de quitarse la vida. Además, la semana pasada tomó aparentemente por equivocación un medicamento que lo hizo tener una serie de alucinaciones.

Al parecer, esa dosis también hizo que sufriera una fuerte caída que le ocasionó una herida en la frente que requirió de seis puntadas y que lo mandó al hospital.

Además, enfrenta a la cirrosis, "una condición médica en la que el hígado está cicatrizado y permanentemente dañado", de acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

"Sí, pasó varias veces por mi cabeza. Si me preguntan cómo es que quiero morir, yo preferiría morirme matando cabr…, meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos", dijo el artista, quien ha enfrentado polémicas por su férreo carácter y gusto por las armas.

" Me ha pasado de todo y he sobrevivido a muchas cosas", destacó, "ojalá siga siendo el consentido de Dios, a ver si no se le acabó la paciencia". "La verdad, sí me he sentido muy mal, pensé que no la contaba", reconoció

En una entrevista que Andrés García concedió el pasado 6 de julio, dijo que sus hijos no le habían "echado la mano" tras su caída y haber recibido el diagnóstico de cirrosis.

Andrés ya ha aceptado de cierta manera lo que le depare su futuro.