Angelina ataca a Hollywood y lo llama insano. Casi acaba con su vida

La actriz Angelina Jolie ha lanzado fuertes críticas en contra de Hollywood, la industria donde se formó y alcanzó la fama global, y de la que asegura que, además de ser un mundo "superficial", al punto que no se lo recomienda a nadie incursionar.

"Crecí en un sitio muy superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es uno sano", señala en una entrevista con The Wall Street Journal.

La actriz subraya en su entrevista que, hoy día, no sería actriz: "Quizá de teatro, pero no de Hollywood. Cuando empecé, no había tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto".

Jolie asegura que sus primeros años de fama fueron bastante duros, llegando a padecer depresión y pensamientos suicidas; además, el punto cumbre de su carrera ocurrió mientras su madre moría a causa de un cáncer.

Ella reconoció que, aunque gracias al público tiene una carrera, la gente tiene una imagen de ella que no encaja del todo con la realidad, y que no le permite mostrar su sufrimiento o tristeza.

"Desde que era joven, a la gente le gustaba la parte de mí que es bastante dura y quizá algo salvaje. El público no quiere oír hablar de mi dolor o mi tristeza. Eso no es entretenido", reveló.

