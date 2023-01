Angelina Jolie es vista con otro hombre en una cita romántica

La actriz Angelina Jolie está viviendo su segunda oportunidad en el amor, o eso se ha podido entender, esto luego que alguien la viera con el actor Paul Mescal, conocido por su papel en “Normal People”.

Un supuesto fanático le tomó una fotografía en donde se ve a ambos tomando una bebida en el restaurante del teatro Almeida de Londres.

De acuerdo con medios internacionales, la famosa acudió a ver la puesta en escena “A Streetcar Named Desire” en donde el artista irlandés es el protagonista, por lo que posteriormente lo esperaría en el café para felicitarlo por su actuación.

A pesar de que los famosos eran quienes estaban entablando la conversación, Angelina no estaba sola, ya que Shiloh, su hija de 16 años también estaba presente.

Si bien no ha quedado claro hasta el momento, sí se trató de una cita o simplemente de un encuentro amistoso, lo cierto es que los rumores también se dispararon debido a que ambos se encuentran solteros en este momento.

Jolie está divorciada de Pitt desde el 2016, tras dar por terminada su relación tras 11 años juntos.

