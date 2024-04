Anne Hathaway dejó el guaro hace 5 años por su familia

La actriz Anne Hathaway reveló que perdió el interés en beber después de una fuerte resaca en 2018. Ahora lleva cinco años sobria.

Hathaway había dado a conocer su decisión de evitar el alcohol durante una aparición en el “Ellen DeGeneres Show”, donde explicó que en ese momento quería estar completamente disponible y presente para su hijo pequeño.Un gran cambio en su vida al cumplir los 40.

La actriz de "The Idea of You" ha confesado a "The New York Times" que "no me lo tomo tan en serio (la edad). Hay muchas otras cosas que identifico como hitos". "Normalmente no hablo de ello, pero llevo más de cinco años sobria. Eso me parece un hito. Los cuarenta me parecen un regalo".

Anne se ha sincerado sobre su decisión de eliminar el alcohol de su vida. "En el fondo sabía que no era para mí. Y sentí que era tan extremo tener que decir: '¿Pero nada? Si eres alérgico a algo o tienes una reacción anafiláctica a algo, no discutes con ello. Así que dejé de discutir sobre eso", afirmó el mes pasado en una entrevista en "Vanity Fair"..

Hathaway asegura que ha tomado la decisión correcta en este aspecto y afirma que "mi experiencia personal es que todo es mejor. Para mí, era un combustible para revolcarme. Y no me gusta revolcarme".

También dijo que había dejado el alcohol para ser mejor madre para los hijos de su marido Adam Shulman, Jonathan, de ocho años, y Jack, de cuatro. Recordando una resaca en un día de colegio en una entrevista de 2019 con Ellen DeGeneres, dijo: "[Jonathan] está llegando a una edad en la que realmente me necesita todo el tiempo, por las mañanas".

