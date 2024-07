Annette Bening habla del estreno de la serie Apples Never Fall

Universal+ anuncia el estreno exclusivo este 16 de julio del aclamado thriller, Apples Never Fall.

Apples Never Fall es el más reciente best seller de Lianne Moriarty (en español, Un Revés Inesperado) y su tercer libro en ser adaptado para una serie de televisión. Dado el inmenso éxito de las adaptaciones anteriores a la pantalla chica, incluidas Big Little Lies, protagonizada por Nicole Kidman y Reese Witherspoon, y Nine Perfect Strangers (también protagonizada por Kidman), Apples Never Fall se convierte en uno de los estrenos más esperados de 2024.

La serie se centra en la aparentemente perfecta familia Delaney formada por los ex entrenadores de tenis Stan (Sam Neill) y Joy (Annette Bening), quienes han vendido su academia y están listos para comenzar los que deberían ser los años dorados de sus vidas.

Mientras esperan pasar tiempo con sus cuatro hijos ya adultos (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner y Essie Randles), todo cambia cuando una joven herida llama a su puerta, trayéndoles la emoción y brindando la atención que les faltaba. Sin embargo, cuando Joy desaparece repentinamente, sus hijos se ven obligados a analizar el vínculo matrimonial, en apariencia impoluto de sus padres, mientras los secretos más oscuros de cada uno de ellos empiezan a salir a la superficie.

Al igual que las otras novelas de Moriarty, la historia está escrita desde múltiples puntos de vista y está repleta de giros emocionantes. Esto produce que no se le pueda encasillar dentro de un género específico, ya que navega por un sinfín de emociones que llevarán a la audiencia a experimentar múltiples experiencias.

Si bien Apples Never Fall se filmó enteramente en Australia, no se rodó en Sydney tal cual lo expresa la historia de la novela de Moriarty. Para su versión serie, el rodaje tuvo lugar en la soleada Queensland aunque los Delaney viven en la exclusiva zona de Palm Beach, en Miami.

Annette Bening quien hace parte del main cast brindó detalles en exclusiva para Panamá.

El personaje de Joy pasa gran parte de su vida adulta siendo madre, propietaria de un negocio y socia de quienes la rodean. Ahora que no tiene que concentrarse en todas esas cosas, ¿dónde la vemos cuando comience la serie?

Es interesante. Creo que ella es alguien que se siente invisible. Ella también es invisible para sí misma en este momento de su vida. Es justo decir que se encuentra en una encrucijada y no sabe cuál será su próximo paso. Pero sabe que donde se encuentra en este momento no es lo que había imaginado. Aunque Joy ama a su esposo, está luchando con muchos problemas no resueltos en el matrimonio que nunca se discutieron. Y con sus hijos también hay problemas, pero hay una base subyacente de amor y conexión reales. Parte de lo que le está sucediendo es su propia incapacidad para analizar con atención las cosas difíciles.

Aunque Joy es una madre cariñosa con todos sus hijos, los resultados de qué tipo de adultos serán cuando crezcan pueden no ser tan positivos como probablemente esperaba. De hecho, aunque se aman, sus hijos parecen bastante aislados el uno del otro al mismo tiempo. ¿Qué observaste como Joy sobre esta dinámica familiar?

Es tan interesante. Creo que hay una soledad entre cada uno de los hijos, por mucho que se quieran. Existe este deseo de acercarse y contactarse entre sí, pero no tienen ese hábito. Creo que con Joy hay mucha decepción y mucha tristeza, pero ella no está lista para darse por vencida. Y, sin embargo, no sabe cómo dar el siguiente paso, intentar unir más a la familia. Pero sí creo que ella siente esto respecto de sus hijos y que siente una tremenda decepción por no poder lograrlo.

¿Crees que esto también es resultado de ser parte de una familia deportiva competitiva?

Creo que el libro explora en gran medida este guiso tóxico que se creó. Quiero decir, nosotros [Joy y su esposo Stan] éramos atletas profesionales y aspirantes a ser atletas cuando éramos jóvenes. Y luego los hijos crecen en medio de esta academia, donde todos compiten constantemente. Así que crecer se convierte en un mundo muy desagradable y tenso. Creo que muchas personas que crecieron en el atletismo experimentaron esto. Y tratar de encontrar la cordura dentro de un ambiente atlético altamente competitivo es realmente difícil. Entonces esto es parte de lo que ha sucedido. Y es lo que ha hecho que estos niños sean quienes son en el presente. Es tan interesante. Amo a cada uno de los personajes porque cada uno tiene su propio arco. Todos empiezan en un lugar y terminan en otro. Me encanta eso en la escritura.

Su elenco es muy experto en seguir la fina línea del tono de Apples Never Fall. Aunque puede ser serio, hay momentos en los que hay total ligereza, a veces en la misma escena

Esta serie realmente se tambalea en esa delgada línea, porque explora algunos dolores reales y temas oscuros. Pero claro, lo encontré histéricamente divertido. Creo que cuando interpretas la verdad de la escena, un público puede encontrarla divertida y otros experimentarán algo diferente. Un buen actor no decide qué es gracioso o no, simplemente interpreta el momento y lo interpreta con la mayor sinceridad posible. Alison Brie y Jake Lacy tienen la capacidad de hacer eso. Me encantó verlos, me dejaron boquiabierta todos los días, sin mencionar que a veces trato de mantener la cara seria al trabajar con ellos, porque son muy divertidos y entretenidos.

Hay una química natural entre tú y Sam Neill (Stan), ¿fue porque lo conocías desde antes o tuviste que desarrollarla desde cero?

No lo conocía antes. Simplemente lo admiraba desde lejos y era una gran admiradora desde My Brilliant Career [1979]. Así que me emocioné cuando dijo que lo haría. Es un hombre muy abierto. Es muy amigable y le encanta trabajar. No trabaja demasiado, pero aun así está muy comprometido. Y lo que aportó al personaje me pareció muy interesante, porque realmente no sabes lo que está pasando detrás de todo eso. Le aporta tanta complejidad. Fue un placer trabajar con Sam. Estoy loca por él.

¿Hablaron sobre el tipo de relación que ha evolucionado entre Joy y Stan a lo largo del año?

Creo que realmente sentimos que tenía que haber cierta pasión entre ellos por haber permanecido juntos todos estos años, porque se aman mucho. Pero han sucedido muchas cosas a lo largo de los años de las que nadie habló. Y hay secretos que les ocultamos a nuestros hijos, porque eso es exactamente lo que sucede cuando eres padre. Cuando son pequeños no se les puede decir. Y luego, cuando sean mayores, es como en qué momento les cuentas las cosas que no saben.

Tuvimos algo de tiempo para ensayar. Y Melanie Marnich, nuestra showrunner, así como nuestros directores Dawn Shadforth y Chris Sweeney, estaban realmente interesados ​​en sumergirse muy profundamente bajo la superficie de lo que está sucediendo.

A través de flashbacks vemos que Joy y Stan acogen a esta joven llamada Savannah (Georgia Flood). Aunque Joy tiene sus propios hijos, ¿por qué crees que tiene la flexibilidad para ayudar a alguien que no tiene ningún parentesco con su familia?

Creo que Joy se siente invisible y un poco perdida. Sus hijos están viviendo sus propias vidas y, sin embargo, ella los necesita de una manera que ellos no pueden ayudarla. Y es uno de esos momentos en los que alguien interviene y satisface una necesidad que ni siquiera sabías que tenías. Y creo que Savannah tiene un encanto y una sencillez innatos. Ella solo quiere estar ahí y no ser un problema y es realmente útil. Eso significa mucho para Joy porque lo necesita en ese momento. ¿Por qué no?

¿El rodaje en Australia unió rápidamente a este elenco?

Creo que nos ayudó a solidificarnos como grupo. Incluso comenzamos un mensaje de texto familiar antes de llegar allí. Y luego, una vez que llegamos allí, terminamos cenando mucho. De hecho, Sam organizaba reuniones donde veíamos y disfrutabamos películas juntos. Y algunas de ellas eran mis películas, lo cual fue muy amable de su parte.

Es un poco como un campamento de verano cuando estás trabajando fuera. Tuvimos varios actores australianos en la serie y Sam es de Nueva Zelanda, pero también vive en Australia. Pero ninguno de ellos era de donde estábamos filmando en Australia. Entonces todos estábamos como desplazados. Así que creo que eso contribuyó a que esta pequeña unidad familiar se intensificara más. En la historia, todos tenemos problemas complejos entre nosotros, pero en la vida, todos simplemente nos llevamos bien. Fue realmente una experiencia increíble. Nunca he hecho nada parecido. Entonces, para mí, realmente lo disfruté.

Apples Never Fall no es una serie fácil de encasillar. Es un misterio, es un drama familiar y, hasta cierto punto, una historia colectiva de mayoría de edad. ¿Cómo es ser parte de una serie que sorprende constantemente?

Eso es lo divertido, ¿verdad? No es como si miraras y dijeras: 'Oh, ya sé lo que es esto'. Es una cuestión de descubrimiento y estás constantemente descubriendo el tono. Apples Never Fall es difícil de precisar, porque a veces es algo trágico y lo que está sucediendo es abrumador. Luego, otras veces, sólo tienes que reírte, porque es una especie de comedia con humor negro. La encuentro realmente divertida y deliciosa de mirar.

Es el tipo de historia en la que sientes que te están llevando a alguna parte. No da miedo, pero tiene suficiente oscuridad para despertar tu interés. Y como espectador sabes que hay algo especial en la narración y que sientes que estos narradores me llevarán a un lugar verdadero.

Se siente como si estuvieras en una era de tu carrera en la que estás tomando decisiones divertidas y audaces. ¿Te estás divirtiendo experimentando todo esto?

Gracias por esa pregunta. Me siento muy libre. A menudo pienso para mis adentros que he hecho muchas cosas y que he disfrutado mucho de mi trabajo, más de lo que jamás hubiera imaginado. Así que siento que voy a tomarlo como viene. Tengo muchas cosas que hacer en mi vida personal, así que poder tomarme un tiempo y trabajar en algo nuevo es una verdadera bendición.

Me encanta la sensación del elenco en conjunto y simplemente estar en un equipo. Es como una especie de atletismo en el sentido de que estás con este grupo de personas trabajando muy íntimamente. Siempre vengo con muchas preguntas. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es mi hija? ¿Cómo me siento cuando los miro a los ojos? ¿Cómo me siento cuando estoy enojada con mi marido en este momento? Ese es el trabajo: hacer preguntas en lugar de responderlas por sí mismo. Todo es curiosidad y descubrimiento mientras trabajas, y es un gran afrodisíaco poder ser así de creativa en el trabajo.

