Anubikiss está relax, volvió a su chantin y seguirá con sus 'shows

Luego de todo el despelote que se armó por su detención en una fiesta clandestina, esto en La 15 Pisos de El Chorrillo, la cantante y animadora Anubikiss detalló que todo quedó en el pasado, porque ha vuelto a su vida normal.

La conocida "Emperatriz del ghetto" fue aprehendida el domingo por unidades policiales cuando animaba una fiesta clandestina. Ella argumentó que estaba con una amistad y no tenía nada que ver en la situación. Incluso la abogada Wiznick Ortega opinó sobre la situación y lo que podría hacer la artista.

Además de la detención, ella fue sancionada por 48 horas, esto tras embolillarse con un oficial en la subestación de El Chorrillo.

En ese instante, ella dijo que no le habían encontrado armas ni drogas, que no entendía por qué la detenían. Posteriormente al ser llevada en un patrulla destacó que no tenía nada que hacer en el lugar y era inocente.

Aunque muchos creían que estaría hasta hoy detenida, lo cierto es que al parecer, logró llegar a aun acuerdo con las autoridades y pagó una multa.

Luego de todo esto, ella hizo un live en Instagram para aclarar que no es el tipo de personas que rompe la ley, se ha portado bien, no estaba en esa fiesta y le daba gracias a Dios por sacarla rápido de este percance.

Tras todo este chasco, ella se dedicó a responderle a muchos seguidores y por esa misma vía promocionó los póximos eventos en los que se estará presentando.