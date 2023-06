¡Anuel es la burla! Yailin presume a Tekashi y Karol G a Feid

Las redes están que arden en las últimas horas y todo se debe a que hace un par de horas se confirmó la noticia que los fans sospechaban, Karol G es novia de Feid y por si fuera poco, Yailin la más viral presume su romance con Tekashi 6ix9ine.

El nombre de Anuel sigue en tendencias y no por sus lanzamientos, si no por las múltiples indirectas en contra de Karol G y Feid pues ambos artistas tienen una relación. Así que el rapero no dudó en mostrar sus celos en redes sociales, a pesar de que recientemente se separó de su esposa, Yailin la más viral.

Anoche Karol G con Feid aparecieron tomados de la mano rumbo al concierto del compositor en Miami, lo que confirma su noviazgo. Asimismo, Yailin la más viral estrenó la canción “Pa’ Ti” en colaboración con Tekashi 6ix9ine, quien también es su nueva pareja y lo demuestra a lo largo del video musical.

Estas noticias causaron revuelo entre los fans, pues un día antes Anuel usó una playera con una foto de él y Karol G junto a la frase “Estás con Feid pero sabes que eres mía”, como muestra de sus celos por la nueva pareja.

Anoche Tekashi se lució en la cocina y le hizo un platillo a Yailin, mientras que Karol G tuvo la mejor rumba de su vida.