¿Anuel quiere con las tres? Fans afirman que no ama a ninguna

El cantante Anuel AA vuelve a ser el centro de los reflectores, esta vez no solo por una mujer, sino por tres, dos a quienes convirtió en madres y su ex pareja Karol G, a quien parece no superar a pesar de que su ruptura sucedió hace más de tres años.

LEE TAMBIÉN: Actriz Meg Ryan reaparece y luce irreconocible

Publicidad

Desde el 2021 a la actualidad, la vida del puertorriqueño se ha visto sumergida en el desorden de sus amoríos, teniendo en cuenta su rompimiento con la colombiana Karol G, su matrimonio con la dominicana Yailín la Más Viral y la reconciliación con Melissa Vallecilla, la madre de una de sus hijas, Gianella.

Con “La Bichota”, conformaron una de las parejas más famosas en el mundo artístico latinoamericano, por lo tanto, su ruptura también fue todo un tema, sobre todo teniendo en cuenta que el cantante se vinculó con Yailin (la madre de su otra hija) pocas semanas después.

Aunque todo parecía que todo había quedado en el 2021 con la intérprete de “Mañana será bonito”, Emanuel, como es el nombre real del cantante, abrió el camino a los rumores cuando el pasado 29 de abril subió a cantar en Orlando y la mencionó en medio del concierto al interpretar un verso del tema “Amanece”.

“Como Karol G en mi cama”, una frase que había omitido de interpretar en vivo desde que terminó su relación con la colombiana.

Sin embargo, eso no fue todo. El 30 de abril, en otros de sus conciertos, el cantante de “La jeepeta” dio un paso más allá cuando cambió la letra de su canción “Más rica que ayer” para atacar, no solo a Karol G, sino también a quien presuntamente es la nueva pareja de ella, Feid.

También se contabilizan dos ocasiones en las que el urbano mencionó a Karol G, eso no bastó. Hace cuatro días, le dedicó un tema musical, "Mejor que yo", y luego habló de las fotos que la colombiana borró de su perfil de Instagram, donde él aparecía.

Esto lo aseguró en sus declaraciones en una reciente entrevista con Santiago Matías (Alofoke), donde confirmó: “Si, la canción fue pensada y escrita para Karol G”.

Anuel explicó que originalmente la canción tenía otras letras, aunque si la misma música que al final salió. Luego le realizó algunos cambios, pero sí pensando en la colombiana. Ante la pregunta sobre si aún extraña a Karol G, el boricua comenzó a reírse, y dijo: ‘’Yo no hablo de mi vida personal (amorosa), pero la canción no tiene piano, ni nada que dé lloradera, la canción es pa’ perrear en la disco, ella misma”.

¡Mujeres que dieron a luz!

En medio de esto con Karol G, tiene dos mujeres recién salidas de la sala de parto: Yailin y Melissa Vallecilla. La primera no ha hablado del tema, pero la segunda estuvo presente en uno de sus recientes conciertos con Gianella.

El urbano no se ha dado la tarea de hablar abiertamente de las referidas dos mujeres, como con Karol, pero sí especificó que su relación con Yailin terminó. Sin embargo, dijo que a pesar de su ruptura, “está emocionado” por el nacimiento de Cattleya, su hija con la dominicana.

Tras reconocer su paternidad Melissa se ha mostrado más cercana. Muestra de ello fue su reciente concierto en Houston, Estados Unidos, en donde ella estuvo en primera fila junto a la bebé disfrutando de la música del artista reguetonero.

Contenido Premium: 0