Anyuri a Dubosky: 'Gracias por todo lo que hiciste por mí'

La artista panameña Anyuri le dio gracias a su colega Dubosky por todo el apoyo que le ha brindado y lo que hizo por ella cuando nadie la conocía.

Pues le contamos que ayer, la famosa publicó una historia donde está en una tarima cantando junto a su gran amigo, uno de sus temas más pegados; hecho que le hizo recordar sus pininos en la música, por lo que aprovechó para dejarle saber su agradecimiento.

"Dubosky me hizo recordar cuando estaba iniciando y me montaba en toda las tarimas por deporte para cantar dos plenitas y que la gente me fuera conociendo", escribió en la historia en mención

Añadió: "Gracias por todo lo que hiciste por mí, aquí estamos y seguimos trabajando".

Anyuri es unas de las artistas más populares del género urbano en Panamá, y su amistad con Dubosky ha sido fuertemente criticada al punto que lo han relacionado sentimentalmente, por lo que ella ha tenido que salir a desmentir todo.

