Anyuri le revela a Doralis Mela que está soltera

Los rumores de que Anyuri y Musulini habían terminado su relación, se confirmó, y fue nada más y nada menos que Doralis Mela, La Tepesita, quien soltó la bomba en pleno programa de Tu Mañana.

En octubre del año pasado ambos dejaron a sus seguidores preguntándose ¿qué pasaba entre ellos?, ya que ambos habían quitado las iniciales de sus nombres del perfil de cada uno en la red social Instagram, pero ninguno de los dos hablo del tema.

Publicidad

Para las fiestas navideñas cada quien pasó con su familia, y en sus redes ni una foto de ellos dos deseándose feliz Navidad ni feliz Año Nuevo, por lo que el secreto a voces de que el romance entre la cantante y el bailarín había llegado a su fin crecía aún más.

Pero ayer fue confirmado, Anyuri le confesó a la presentadora de A lo Panameño que está soltera, y enseñó el mensaje donde Anyuri se lo dejaba claro, que la relación con el “Musu”, terminó.

Pero el tema no terminó ahí, porque después de que Doralis y algunos presentadores de Tu Mañana celebraran que Doralis tuvo la exclusiva y no Franklyn Robinson, este último en mención escribió en la publicación de día a día, que cómo gozaban cuando se trata de otra persona, porque cuando son “wichis” de ellos no quieren hablar y se ponen payasos.

Doralis salió al paso y le hizo saber que cuando ella tuvo su “wichi”, ella misma lo expuso en las redes de que la estaban quemando.