Aplazó su mudanza para no lastimar a los que la quieren

La exparticipante del extinto programa Esto es Guerra, Sonia Marí Andrés, confesó que había aplazado su mudanza a Panamá para no lastimar a las personas que la quieren.

La modelo, que desde hace algunos días retorno a Panamá, comentó que la decisión de mudarse no fue fácil, pero vino para convertir este lugar en la tierra de sus sueños.

LEE TAMBIÉN: Ainara se empelota y se viste de ángel. Reveló el nombre de su bebé

“Doy gracias porque estoy cumpliendo mi sueño, llevaba cinco años aplazando mudarme a Panamá, por no hacer daño a la gente que me quiere, no es fácil estar lejos de tus seres queridos y sé que no es fácil perderte las cosas, cumpleaños, bodas… Pero al final uno tiene que luchar por sus sueños, luchar por las cosas que le gustan”, dijo.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio