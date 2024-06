Apples Never Fall, nuevo thriller de misterio, llega a Latinoamérica

Universal+ anuncia el estreno en Latinoamérica del nuevo thriller de misterio Apples Never Fall muy pronto este próximo mes de julio.

Basada en la novela más vendida del New York Times de Liane Moriarty, Apples Never Fall se centra en la aparentemente perfecta familia Delaney. Los ex entrenadores de tenis Stan (Sam Neill) y Joy (Annette Bening) han vendido su exitosa academia de tenis y están listos para comenzar los que deberían ser los años dorados de sus vidas.

Mientras esperan pasar tiempo con sus cuatro hijos adultos (Jake Lacy, Alison Brie, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles), todo cambia cuando una joven herida llama a la puerta de Joy y Stan, trayendo la emoción que se estaban perdiendo.

Sin embargo, cuando Joy desaparece repentinamente, sus hijos se ven obligados a reexaminar el llamado matrimonio perfecto de sus padres mientras los secretos más oscuros de su familia comienzan a salir a la superficie.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio