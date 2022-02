Aprehenden a Anubikiss por participar en parking clandestino en El Chorrillo

La animadora de eventos Anubiss Aguirre, mejor conocida como Anubikiss, fue aprehendida la noche del domingo, esto luego de supuestamente participar en un parking clandestino en el multifamiliar conocido como la 15 Pisos en El Chorrillo.

Esta chica de 29 años, que también es cantante y compositora, fue grabada por unidades policiales al momento de la detención. En ese instante se le ve confrontando a un oficial.

"Vengan como quieran. Nadie está haciendo nada, no voy a bajar la voz, tienes que respetar. Me encontraste arma, me encontraste droga a mí. Qué xu..a te pasa, te encuentro sin uniforme y te parto. No me vas a esposar", se le escucha decir en el video.

Posteriormente es ingresada a la estación policial de El Chorrillo en medio de forcejeos con una unidad.

Hace unos minutos la artista fue grabada mientras era trasladada de la estación policial a otro centro, esto para deslindar responsabilidades.

Se informó que varias personas fueron detenidas tras una fiesta clandestina en El Chorrillo. Según la policía, el evento no contaba con permisos y los organizadores son reincidentes.

El subcomisionado Jhon Vallarino, informó que unas 9 personas que participaban en un parking en los multifamiliares 15 pisos en El Chorrillo, fueron detenidas esta madrugada. Detalla que le lanzaron objetos contundentes a las unidades policiales, al momento de llegar al lugar.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram ella presumió con un un video, que estaba en esta fiesta. "Dale pues, domingo. Quieras o no los tenfo bailando samba y no estamos en Brasil", dijo.

#ShowCri Detienen a animadora MC Anubikiss, en una fiesta clandestina en El Chorrillo. En un video que fue grabado tras ser retenida, se aprecia a la joven alterada en la estación policial. pic.twitter.com/TO3nD1ZTu1 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) February 7, 2022

Horas después de ser retenida, una Juez de Paz impuso la medida de retención por 48 horas.

#NacionalCri Jueza de Paz impone la retención de 48 horas a la cantante y animadora Anubikiss, esto tras encontrarse en un parking clandestino en El Chorrillo y los hechos con una unidad policial.



Síguenos a través de Instagram en @criticapa02 pic.twitter.com/QZYzwfGOPv — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) February 7, 2022