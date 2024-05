Arcángel recuerda el olor del panty de la panameña en Nicaragua

Arcángel no olvidará su concierto en Panamá, muchos menos el olor del panty que le tiraron en tarima, y esto lo recordó en el concierto que ofreció en Nicaragua, donde una fémina también le aventó la prenda íntima, pero no estaba impregnada con el olor a concha como el de la panameña.

"Me hiciste trampa, lo traíste perfumado, en Panamá me tiraron una fresco, ese panty estaba caliente, parecía acabado de sacar de un microondas,estabas calientito, hacía calor...", expresó Arcángel al agarrar la ropa interior femenina y olerla.

Además el artista agradeció a los fanáticos panameños por asistir a su concierto y tratarlo siempre con cariño. "PANAMÁ, no creas que me había olvidado de ti, NUNCA en la vida!!! No tenía las fotos correctas y pues me tardé un poquito! Eternamente agradecido con ustedes por todo, tengo muy buenas amistades panameñas a las que quiero y respeto mucho! Gracias por siempre tratarme con carińo NOS VEMOS PRONTO si DIOS quiere! Siempre es un placer ir a Panamá y activarse con los frenes dando una vuelta por la city! @bcamusik @dimeloflow @sechmusic", manifestó la Maravilla al compartir las fotografías de su "show".

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio