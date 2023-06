¡Arde Troya! One Two le manda su pa'trás al pastor Edwin Álvarez

La One Two se cabreó y mostró su descontento, esto luego que el apóstol Edwin Álvarez, de la congregación Hosanna, denunció que existe "un movimiento, una agenda para homosexualizar a la sociedad", y advirtió que para ello, quienes están detrás de esta agenda intentan disminuir la figura del hombre.

Como ya todos saben, ayer circularon varios videos en los que defendió junio como el mes de la familia tradicional, a pesar de lo que pretenden algunos "embajadores de otros países".

"La figura del varón hoy está siendo disminuida, está siendo atacada. Se quiere eliminar la masculinidad del hombre. Los medios de comunicación, los cantantes, los artistas, los que tienen shows en la televisión", declaró Álvarez en un reciente sermón

"Ahora la moda es que el hombre se vista de mujer, se pinte la cara, se pinte los ojos, se embatume de carmín o de colorete los labios, se ponga arete, y quieren que esa sea la realidad para nuestros hijos. Quieren que ese sea el modelo para nuestros hijos, pero la Iglesia tiene que rescatar la figura del varón. ¡Varones, ustedes no están para traer abominación, están para traer bendición!", exclamó.

Esto no le gustó para nada al famoso personaje y de una le respondió, cuestionando prácticas de la iglesias.

"Con todo respeto. quién Xuxa es este que me tiene que condenar. Acaso vivo de la fe de la gente para poder comer. Acaso soy yo de los que explotan la desesperación de muchos por medio de la fe para vivir de lujo sin trabajar, porque pararse en un pódium a hablar paja, para mí eso no es un trabajo porque la plata le llega facilito", dijo.

"Yo he tenido que estar 30 años haciendo mi trabajo y lo seguirá haciendo y no voy a permitir que hay gente como esta que vive de los demás porque si no es por el diezmo no come me venga a criticar y a juzgar a mi. Yo me pregunto donde vive. Porque Jesús era humilde y no condenada, dónde quedó esto de ama a tu prójimo como a ti mismo, farsante sinvergüenza. Allá los awebaos que están detrás de él y deja que los ordeñen, para que viva bien", menciona.

Recalca: "ABOMINACIÓN, tú que vives de los demás sin mover un dedo. Porque utilizar a Jesús y a Dios para condenar cuando la biblia según tu habla de amor eso se es ABOMINACIÓN".

