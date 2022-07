Arturo Peniche se divorció de su esposa tras 38 años de matrimonio

El actor mexicano de novelas Arturo Peniche anunció que sí se va a divorciar de su esposa Gaby Ortiz, luego de 38 años de relación, así como un intento por recuperar su matrimonio –el cual se vio afectado en la pandemia por covid-19–.

LEE TAMBIÉN: Brad Pitt sufre rara enfermedad que le impide reconocer los rostros

Publicidad

Tras hablar de una crisis en su matrimonio en una entrevista y de varios esfuerzos por recuperar su relación, el actor anunció que esta vez la separación sí es definitiva.

Ambos buscaban empezar de cero, retomar su relación, salir como cuando eran novios y demostrarse el cariño que nunca se fue. Sin embargo, el matrimonio finalmente terminó fracturándose, pues ambos decidieron tomar “caminos separados”.

"Durante los últimos años estuvo que si se separaba, que si no, de Gaby Ortiz, su esposa por muchos años y mamá de sus hijos y se habían separado definitivamente, luego regresaron, luego que siempre sí, luego que siempre no y ahora él dijo que ya no va a haber una reconciliación, que él adora a su familia, que adora a su ex mujer, a sus hijos y a sus nietos, pero que ya no van a regresar y que van a estar cada uno por su parte”, reveló la periodista Martha Figueroa.

“Estamos en buen camino, amo a mis hijos, amo a mis nietos y amo a la que fue madre de mis hijos, en este caso a Gaby, pero pues cada quien está haciendo su vida. Ella por su lado y yo por el mío, llevamos una sana relación, hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Seguimos casados, yo creo que más adelantito vamos a enderezar ese asunto”, dijo a un medio mexicano.

"Yo pienso que el amor no se busca, el amor llega, pienso que puede llegar por cualquier lugar, no hay que buscarlo", sentenció.

Contenido Premium: 0