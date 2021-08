Asegura que lo drogaron

El primer día de las vacaciones de Franklyn Robinson en Colombia terminó en una estación de policía, luego de que fuera drogrado.

Según detalló Franklyn en su cuenta de Instagram, donde dejó un video de cómo empezó su rumba en Medellín, una persona, ajena a su grupo, al parecer le echó escopolamina en su trago, lo que le hizo perder su sentidos, pues no recuerda nada de lo que sucedió.

“Me drogaron con Escopolamina... No acepten tragos de nadie, por andar de divertido, me drogaron con escopolamina, es una vaina rara, haces lo que te dicen y luego no recuerdas nada. Cuando abrí los ojos estaba en la estación policial de Medellín, sin celular, afortunadamente mi cartera se la di a mi amigo antes”, afirmó el expresentador de Suelta el Wichy.

Añadió que no sabe cómo ni por qué se fue, pero quedó en un parque sin zapatillas y gritándole a la gente, según le contaron los policías. “Yo pensé que esa vaina era mentira, pero sí es verdad y fue un colombiano con el que estábamos parqueando, que solo me robó el celular, mis lentes con aumento y mi gorra de @bohofoodtown. Literal, yo era un zombie, hasta que se fue el efecto de eso que me echaron en un trago de tequila”, aseveró.