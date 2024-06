Asher Grodman, de la serie Ghosts, revela todo de la nueva temporada

Universal+ estrena hoy la tercera temporada de Ghosts. La mansión del Siglo XVIII, convertida en el encantado y divertido Hotel Woodstone, está de regreso junto a los divertidos fantasmas que la habitan y dispuesta a abrir sus puertas, una vez más, para recibir a los primeros huéspedes en la nueva entrega de esta comedia fantasmagórica.

Con su mezcla única de humor y elementos sobrenaturales, Ghosts se ha convertido en un éxito rotundo en todo el mundo (en 2021 fue la sitcom más vista en Estados Unidos) y la tercera temporada promete superar las expectativas de los fanáticos, con la incorporación de nuevos personajes y cameos sorpresas.

Crítica tuvo la oportunidad de hablar con Asher Grodman, uno de los actores principales y habló de su participación en este gran proyecto.

Cuéntanos ¿cómo te has sentido al ser parte de una serie tan aclamada como está?

Quiero decir, es genial, es muy difícil tener una carrera en este negocio y sólo para conseguir puestos de trabajo, así que entonces a ser parte de algo que no es como usted aparece por una semana y luego se acabó, por lo que el espectáculo tiene una vida y tiene una carrera real como esto es increíble y luego, además de eso, yo trabajo con actores increíbles en este elenco, el equipo es fantástico, la escritura y el concepto de la serie es tan único; Es algo que me excita en la página, y luego me pongo a trabajar y tratar de hacer que se convierta en vida. Es más que un sueño hecho realidad.

Acabas de hablarnos del guión y nos has dicho que era increíble. Cuál fue tu primera impresión cuando viste a tu personaje colocado en ese guión, y qué te llamó la atención para formar parte de esto?

Creo que la especificidad, nuestros showrunners que escribieron el piloto, Joe Port y Joe Wiseman, tenían una gran comprensión de quién era este tipo, el lenguaje era tan específico, el punto de vista era tan específico, reconocí a muchos de los chicos con los que fui a la universidad en él y sentí que había algo que ya sabes, además de hacer que el trabajo de escritura que podría añadir, como tener este tipo de juguetón, cachorro -ish cosa en Trevor que traté de traer a la ecuación, pero sí, fue muy emocionante ver un espectáculo y un concepto que era así, porque he estado haciendo esto durante unos 22 años y nunca he leído nada como esto, y creo que muchos de nosotros nos sentimos muy confiados, pero no sabíamos si iba a llegar a la serie, si íbamos a llegar al aire, pero todos sentimos que si pudiéramos llegar a la televisión, encontraríamos una audiencia, porque era una historia tan especial.

Sí, lo es; tu personaje Trevor es conocido por su memorable falta de admiradores, pero ¿qué crees que hace que Trevor destaque más del grupo de fantasmas?

Creo que él, ya sabes, dice muchas cosas que yo no elegiría decir, pero en el fondo es un tipo que quiere pasárselo bien y quiere disfrutar y quiere estar rodeado de amigos cuando lo hace, así que creo que hay algo muy identificable en eso y hay una especie de mapa del corazón en eso y por eso puede salirse con la suya en algunas cosas porque en el fondo tiene ese optimismo, así que creo que ese es su principal impulso, esa especie de cachorro con ganas de jugar.

¿Cómo se planteó dar vida a este personaje física y emocionalmente?

Bueno, tienes que hacer ejercicio porque tienes que, no puedes cambiar porque eres un fantasma, así que hay, hay que, de repente tengo que ir al gimnasio; Y luego, emocionalmente, creo que el trabajo consiste en interpretar el texto y mantenerlo vivo, espontáneo y sorprendente, y cuanto más sabes, más tienes que hacerlo, porque no quieres ir y controlar la cosa, así que quieres seguir sorprendiéndote y decir, vale, ¿cómo puedo hacer algo un poco más fresco aquí, un poco nuevo aquí? Y el reparto ayuda mucho en eso, porque podemos jugar unos con otros y jugar unos con otros, así que es un proceso muy colaborativo.

Esta serie explora los temas de la familia, la amistad y, por supuesto, la vida después de la muerte, pero ¿cómo cree que estos temas calan en el público, especialmente en el contexto del humor de la serie? Porque es una característica realmente principal, el humor.

He llegado a esta nueva teoría acerca de por qué el humor del espectáculo es tan importante y creo que es por eso que es tan importante que realmente funciona y usted sabe, tendemos a tipo de poner la otra vida en un pedestal, ¿verdad? Aquellos que han fallecido, les asociamos una especie de sabiduría porque saben lo que hay ahí fuera que nosotros no sabemos, y conocen el pasado que nosotros no conocemos, así que los elevamos y nuestro espectáculo invierte completamente eso, porque estos fantasmas no tienen ni idea de lo que está pasando y todos estamos atrapados y somos como, ya sabes, idiotas, no realmente, pero me entiendes. Así que creo que hay que mirar a algo como la muerte y mirar a algo como la mortalidad, y hay esta, ya sabes, es una cosa muy desalentadora para tratar de entender, pero nuestro espectáculo hace que sea muy accesible y muy, creo, entrañable porque todos estos fantasmas realmente ... quieren saber lo mismo que el público, todos queremos volver al mundo real, así que creo que hay algo muy entrañable en eso, y como tratamos temas serios, podemos alternar entre lo muy divertido y lo muy ridículo, y entonces esos temas serios les rozan ligeramente, y eso es suficiente para tener un impacto.

¿Crees en fantasmas? Como Asher, ¿crees en ellos?

Sí, supongo que sí, nunca he visto ninguna prueba, pero he oído historias y sí, ¿por qué no? Es más divertido creer, ¿no?

Sí bueno, eres un fantasma en fantasmas, así que quizás esto te haya hecho cambiar de opinión de alguna manera, ¿Cuál ha sido tu momento favorito rodando la tercera temporada?

Hay mucho, es una temporada realmente buena, y sé que cualquier cosa que te diga, voy a, otro pensamiento me va a golpear en unos pocos minutos y voy a estar como, "Ah, maldición." Maldición. Creo que hay algunas cosas alrededor de una despedida de soltero más adelante en la temporada que es muy divertido; lo diré de esa manera.

¿Puedes enviar un mensaje a todos en La Crítica Panamá para que te vean en esta nueva temporada?

Panamá, no se la pueden perder porque esta es la temporada más creativa y sorprendente que hemos hecho, cada episodio te va a sorprender y es realmente rico en la narración, es uno de mis favoritos así que por favor no se lo pierdan a través de Universal + porque les prometo que nunca creer lo que está por venir.

