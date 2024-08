Atleta se queja que ganó medalla de bronce y ya está vuelta leña

Hace más de una semana, Nyjah Huston consiguió en París otra medalla más para Estados Unidos, esta vez en la disciplina de skateboarding, sin embargo, el atleta expresó su molestia días después por lo deteriorado de la misma en pocas horas.

En su caso, fue la de bronce. Tras el agradecimiento de los primeros días, y la posterior tristeza y desolación que ha compartido por redes durante sus últimos post, el skateboarder ha sido noticia recientemente por unas historias de instagram donde ha mostrado el mal estado de su medalla de bronce.

"Parece que mi medalla fue y volvió de la guerra. Estas medallas olímpicas lucen geniales cuando son nuevas, pero después de dejarlo reposar un poco en mi piel con un poco de sudor y dejar que mis amigos lo usen durante el fin de semana...", comenzaba diciendo Huston para luego mostrar el óxido de la medalla, de la que dijo que "parece que fue y volvió de la guerra". Además, compartió algunos mensajes graciosos de sus seguidores por redes.

Las burlas no se hicieron esperar, con comentarios del tipo "parece que ganaste esa medalla en 1982". Entre las aguas del Sena, algunas decisiones polémicas y ahora esto, los Juegos Olímpicos de París también están dejando ciertas manchas que no dejan a la organización muy bien parada.

El caso de Nyjah Huston ha sido muy comentado en redes, ya que aunque el americano comentó que su idea principal no era ir a París en busca de medallas, el hecho de verse cerca del oro y no conseguirlo le ha supuesto problemas a posteriori.

En un principio, el americano compartió un post lleno de orgullo por haber conseguido el bronce, pero a los días la cosa cambió.

El skateboarder reconoció que "Desde que llegué a casa me está costando salir de la cama y empezar a vivir de nuevo. No es sólo el lado competitivo de mí lo que hace que me deprima, aún más la pasión". Sin embargo, reconoció también ser un privilegiado, para acabar con un bonito mensaje. "La vida es una batalla. No somos perfectos, pero seguimos adelante", sentenció.