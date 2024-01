Aurelio Tamayo recogió un par de dólares vendiendo su ropa

No solo las mujeres del Chollywood deciden hacer limpieza de su guardarropa y liberarse de prendas de vestir que ya no usan o no les queda, para ponerlas a la venta a un bajo costo, el que también se puso manos a la venta fue el cantante Aurelio Tamayo.

En sus historias de Instagram Aurelio expresó que "he decidido vender ciertas piezas que por muchas razones ya no uso, que tienen un valor sentimental para mi y otras que no uso porque realmente no me quedaron nunca", compartiendo así algunas prendas, entre ellas suéter, camisas y jacket.

Minutos más tardes el cantante manifestó que las piezas que compartió para vender se fueron como pan caliente, recogiendo su par de dolaritos por ropa que tenía ocupando espacio en su guardarropa.

