Autoridades argentinas afirman que muerte de Liam Payne fue muy rara

Fiscales argentinos han dado ha entender que las circunstancias que rodearon la muerte del ex cantante de One Direction Liam Payne, eran sospechosas además de raras, dada la posible participación de drogas y otros elementos que no tienen mucho sentido.

Payne, de 31 años, murió el miércoles, sin embargo, durante su vida lidió con las presiones del estrellato mundial, lo que ha causado muchas especulaciones de lo que en realidad estaba pasando.

Un día después de que Payne fuera hallado muerto en el patio del hotel tras caer desde su habitación en el tercer piso, fans y medios de comunicación se agolparon en el hotel Casa Sur, en el elegante barrio de Palermo de la capital argentina, mientras expertos forenses recogían pruebas.

La policía de Buenos Aires dijo que encontró la habitación de Payne “en completo desorden” con “varios objetos rotos”.

Dentro del lugar encontraron paquetes de clonazepam, un depresor del sistema nervioso central, junto con suplementos energéticos y otros medicamentos de venta libre esparcidos entre sus pertenencias. Los equipos forenses informaron de que se recuperó una botella de whisky, un encendedor y un teléfono móvil del patio interior donde se encontró el cuerpo de Payne.

Hasta el momento, la fiscalía argentina señaló que la autopsia mostró hemorragias internas y 25 lesiones traumáticas en todo el cuerpo de Payne, incluidos el cráneo, las extremidades y el abdomen, compatibles con la caída. Según la fiscalía, estas lesiones bastaron por sí solas para causar la muerte de Payne.

Se indica que no había indicios de que hubiera una tercera persona implicada, dijo, pero describió el caso de Payne como “sospechoso”, citando la probabilidad de que la estrella hubiera estado consumiendo alcohol y drogas.

Por otro lado, la ausencia de lesiones defensivas en las manos de Payne indicaba que “no adoptó una postura refleja para protegerse y que podría haber caído en un estado de semi o total inconsciencia”, dijo el fiscal.

De la misma manera, las pruebas recogidas en el lugar de los hechos, añadía el comunicado, sugerían que Payne “estaba pasando por algún tipo de episodio de abuso de sustancias”. Decía que todos los indicios apuntaban a que Payne estaba solo en el momento del incidente.

Médicos forenses enumeraron la causa de la muerte de Payne como “traumatismo múltiple” y “hemorragia interna y externa”, y solicitaron pruebas toxicológicas. Las autoridades dijeron que tomaron declaración a tres empleados del hotel y a dos mujeres que habían visitado a Payne en su habitación horas antes de su caída, en un esfuerzo por reconstruir los últimos momentos de Payne. Las dos mujeres habían abandonado el hotel en el momento del incidente, según la fiscalía.

El miércoles, la policía de Argentina dijo que Payne “había saltado desde el balcón de su habitación”, sin detallar cómo habían llegado a esa conclusión ni si el salto había sido intencionado. La policía dijo que había acudido al hotel en respuesta a una llamada de emergencia poco después de las 5:00 p.m., hora local del miércoles, en la que se alertaba de un “hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de las drogas o el alcohol”.

En una grabación de una llamada al 911 se oye a un gerente del hotel decir que el hotel tiene “un huésped que está abrumado por las drogas y el alcohol. ... Está destrozando toda la habitación y, bueno, necesitamos que envíen a alguien, por favor”.

Payne era conocido como el despeinado y sensato del quinteto que pasó de un concurso de talentos televisivo a convertirse en un fenómeno del pop con un enorme seguimiento internacional de fans desmayadas.

En los últimos años, había reconocido haber luchado contra el alcoholismo, diciendo en un vídeo de YouTube publicado en julio de 2023 que llevaba seis meses sobrio tras recibir tratamiento.

Incluso una de sus exparejas ha sido cuestionada por decir que era un acosador maldito, que no se cansaba de perseguirla.

