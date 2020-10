¡Ayala vida! Tavo Flores, esposo de Sandra, sufre accidente por Loma Cová

El tipiquero Tavo Flores, esposo de Sandra Sandoval, sufrió un accidente de tránsito esta manaña por el área de Loma Cová, luego que otro vehículo lo impactara y le causara un pequeño susto.

LEE TAMBIÉN: Kenny Man estrena álbum nuevo y le suelta una plena a la cuarentena

Publicidad

El artista fue captado por varios cibernautas en plena vía junto a su vehículo, mientras intentaba mediar palabras con la persona que lo chocó y el oficial de tránsito que llegó al lugar.

Por supuesto, este medio lo contactó para saber su estado de salud, lo que había pasado y cómo se suscitó este incidente.

"La verdad estoy bien, no me pasó nada malo, tampodo tengo síntomas de latigazo. Esto pasó a las 8 de la mañana y son casi las 11 y estoy por acá aún. La persona me chocó un lado de la puerta y defensa del vehículo, gracias a Dios estoy bien, todo es reparable", dijo Tavo.

Según Tavo, no tienen que alarmarse pues no fue algo grave y ninguna de las personas involucradas debío ser trasladada a un centro médico.

Respecto al choque con otro vehículo, mencionó que tendrá una audiencia para el 7 de diciembre, esto para deslindar responsabilidades y esclarecer al culpable de este hecho.