Baby Karen, con el alma hecha pedazos tras la muerte de su madre

Hace exactamente un año, agosto 2020, Baby Karen estrenó la canción “Te fuiste”, una canción con mucho sentimiento que despide a una persona que partió del mundo terrenal.

Lo que nunca imaginó Karen fue que esta canción tendría que cantarsela a su madre. “Nunca imaginé cantarle esta canción, se me fue mi vida, y no lo acepto, se me fue mi pilar, la mujer que me dio la vida, quien luchó hasta el final por estar en este mundo... SE ME FUE MI MAMÁ, qué dolor más hijo de p...a siento”, expresó la artista con el alma hecha pedazos tras la perdida de su madre.

Publicidad

Hace unas semanas la artista del género urbano pedía oraciones para su progenitora en sus historias de Instagram, dejando saber que esta hospitalizada con problemas de salud.

Ayer, su mundo se le vino encima y compartió la triste noticia en sus redes sociales, donde compartió la última nota de voz que su madre le dejó. “Su última nota de voz y la escucho una y otra vez. Respondiéndole a sus preguntas. ¿qué voy a hacer ahora? Mi madre es una gran mujer, gran hermana, la mejor abuela. Yo no estoy bien mamá, sin usted no lo estaré nunca”, aseguró Karen.

Tras el difícil y triste momento que atraviesa, los mensajes de aliento y fortaleza no se hicieron esperar, tanto de fanáticos como de amigos y artistas del patio.

“Cuánto lo siento amiga. Paz a su alma. Dios te de la fuerza para sobrellevar tu dolor”, “Fuerza y resignación para aceptar la voluntad de Dios”, Dios te dé mucha fuerza para llevar todo esto, paz a su alma”, “Dios te dará las fuerzas para enfrentas esta dura prueba… Pero ten por seguro, que tu mamá siempre, siempre te acompañará… Brille para ella la luz perpetua”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en Instagram a la intérprete de “Te voy a olvidar.

A pesar de su dolor, la reguesera dedicó algunas líneas para su madre. “Nunca tuve un papá que parara firme por mi, siempre estuviste tu. Nunca tuve amigas, porque siempre fuiste tu. Hasta el final y, aunque pedí mil veces ayuda y nadie respondió, Dios te llevó mi ángel. No puedo ser como tu mami, porque tú eres única. No te prometo ser igual, porque no quiero estar aquí sin tus buenos días, sin tu amor. Mamá me haces mucha falta y no puedo con este dolor”.