Bad Bunny disfrutó besar a otro hombre y recibe premio LGTBIQ+

El cantante Bad Bunny es tendencia, primero por causar furor al aparecer en la primera portada en español de la prestigiosa revista Time y revelar lo que sintió al besar en la boca a un hombre en la película “Cassandro” que protagonizó con el actor Gael García Bernal.

“Mi primer beso en una película y fue con un hombre“, comenzó contando el artista de reguetón que alcanza grandes éxitos desde que comenzó su carrera.

“Si estás actuando, estás siendo una persona que no eres. Así que cuando me pidieron eso, les dije: ‘sí, estoy aquí para lo que quieran’. Creo que fue muy cool. No me sentí incómodo”, agregó.

Bad Bunny se ha mostrado empático con la diversidad de género y por eso, manifestó que para él el sexo es un “mundo gigante”. “Yo creo que el sexo es un mundo gigante y todos son libres de verlo como quieran y hacerlo con quien quieran, como quieran, con infinitas posibilidades”, expresó.

Asimismo, Bad Bunny habló sobre el gran reconocimiento que ha obtenido con sus exitosas canciones que han logrado millones de reproducciones en las plataformas digitales.

De la misma manera, también recibió un reconocimiento por su apoyo a la comunidad LGTBIQ+. El boricua fue galardonado en la gala de los premios en la 34ª edición de los Premios Anuales de Medios GLAAD (Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación).

El Premio Vanguard fue debido a su manera de apoyar los derechos de la comunidad usando su voz y plataforma musical. El reconocimiento fue entregado por su colega y compatriota Ricky Martin, quien también se mostró emocionado por el reconocimiento.

El intérprete de ‘Después de la Playa’ subió al escenario para recibir el galardón y agradeció a todos por tan preciado reconocimiento.

“Creo que seguir mi corazón es lo que me ha llevado a donde estoy, es lo que me ha llevado a estar aquí recibiendo este premio rodeado de tanta gente linda. Cuando tú tienes un buen corazón y cuando das amor, eso es lo que recibes”, sentenció.

