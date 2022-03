Baldwin no quiere dar ni un 'rial' por la muerte de la directora

Los abogados del actor estadounidense Alec Baldwin solicitaron ayer viernes un arbitraje legal con los productores de la película "Rust", en cuyo rodaje falleció accidentalmente por un disparo del intérprete la directora de fotografía Halyna Hutchins.

La defensa de Baldwin alegó que el contrato del actor lo protege de cualquier responsabilidad financiera derivada del suceso y solicitó a los productores que cubran los costos asociados al proceso judicial, según consta en su petición, publicada en el medio especializado Deadline.

Para los abogados del intérprete, "alguien es culpable" de no haber garantizado la seguridad en el set de rodaje, pero "ese alguien no es Baldwin", quien es "solo un actor".



"Baldwin confió en que otros profesionales estuvieran preparados para hacer su trabajo (...) Nunca había estado involucrado en ningún problema de seguridad en rodajes (...) y había utilizado armas en al menos doce películas", apostilla el texto.



Además, de acuerdo con esta demanda de arbitraje, a Baldwin no se le pidió que revisara el arma durante la prueba antes de la grabación.



Los letrados añadieron que la propia Hutchins le indicó a Baldwin que apuntara hacia ella -de acuerdo con el guion- para determinar el ángulo de la cámara que se iba a utilizar en esa escena específicamente.



Desde que el pasado 21 de octubre la directora de fotografía perdiera la vida durante el rodaje de "Rust" en Nuevo México (EE.UU), Baldwin se ha enfrentado a diversas causas judiciales que exigían una reparación de daños tras el trágico incidente.

Hace apenas un mes, la familia de Hutchins demandó a los responsables de la producción de la película encargados de garantizar la seguridad durante el rodaje, así como a Baldwin, al ser él quien disparó el arma durante la grabación.

¿Qué pasará con el rodaje de "Rust"?

Al parecer, el famoso quiere volver al set de rodaje para acabar el filme y cumplir así con dos objetivos. Por una parte, rendir un último homenaje al trabajo de la fallecida, y, por otro lado, donar a sus seres queridos la totalidad del dinero que se vaya a recaudar mientras el largo esté en taquilla, ya que tras su muerte, la directora de fotografía ha dejado atrás a un niño de tan solo nueve años de edad con el que el intérprete quiere solidarizarse a través de esta acción.

Dicha decisión de Alec Baldwin se ha conocido mientras el intérprete se encuentra defendiéndose de una demanda por homicidio imprudente interpuesta por la familia de la directora de fotografía. Unas acusaciones que no han sentado nada bien al intérprete y a las que ha querido contestar.

Según las declaraciones que The New York Times ha podido obtener del equipo legal de Alec Baldwin, el actor justifica que su función era simplemente seguir las indicaciones que le estaba dando la propia Halyna Hutchins, ya que fue fue ella quien le instó a apuntar y apretar el gatillo de la pistola, que, desgraciadamente, estaba cargada con munición real y terminaría acabando con su vida.

El pasado sábado 5 de marzo, en el Festival Internacional de Cine de Boulder en Colorado, Alec Baldwin tuvo polémicas declaraciones relacionadas al incidente de Rust. El actor dijo que cree que algunas personas que presentan demandas por el tiroteo, en el que este le quitó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins tras recibir un arma real en lugar de una de utilería, están motivadas por la plata.

Múltiples medios, incluidos The Hollywood Reporter y CNN, informaron que Baldwin citó a “litigantes de bolsillo profundo” mientras hablaba en el Festival. “Además de toda la angustia y el sufrimiento, sentimientos horribles que tenemos y, por supuesto, dos víctimas y nadie más es una víctima, por así decirlo, lidiamos con una situación en la que personas específicas no están tan interesadas en saber qué sucedió realmente”, expresó el actor.

“Lo que tienes es cierto grupo de personas, litigantes y lo que sea, de cualquier lado, cuál es su actitud, ‘Bueno, la gente que probablemente parece negligente no tiene dinero y la gente que tiene dinero no es negligente. Pero no vamos a dejar que eso nos impida hacer lo que tenemos que hacer en términos de litigio’ ¿Por qué demandar a la gente si no vas a conseguir dinero? Para eso lo estás haciendo”, continuó Baldwin.

