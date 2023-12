'Barbie' y 'Oppenheimer' tendrán una pelea en Los Globos de Oro

La película 'Barbie', de Greta Gerwig, se alzó este lunes como la más nominada de la 81 edición de los Globos de Oro, con nueve nominaciones, superando a 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, por tan solo una nominación, lo que augura una reñida temporada de premios en 2024.

Protagonizada por Margot Robbie, 'Barbie' es hasta el momento la película más taquillera de lo que va del año.



Su rivalidad con la cinta de Nolan surgió en verano, cuando ambas producciones tuvieron un estreno simultáneo que generó un fenómeno comercial conocido como 'Barbenheimer' por los cinéfilos.



La historia de la muñeca de plástico de Mattel opta a las principales candidaturas, entre ellas mejor película de comedia o musical, mejor dirección y mejor guión.



Además tendrá que enfrentarse a sí misma en el apartado de mejor canción original, con tres nominaciones.



Por su parte, la cinta que versa sobre el físico teórico estadounidense considerado el padre de la bomba atómica aspira al globo a la mejor película dramática, mejor dirección, mejor guión y mejor banda sonora original, entre otros.



Otros duros contendientes son 'Killers of the Flower Moon', del veterano director Martin Scorsese, y 'Poor Things', de Yorgos Lanthimos, con siete nominaciones entre las que también disputarán la de mejor dirección junto a Bradley Cooper con su segundo filme 'Maestro', y Celine Song y su ópera prima 'Past Lives'.



La ceremonia de los Globos de Oro, que este año cambió de dueños tras la polémica por la falta de diversidad de 2021, se llevará a cabo el 7 de enero en Bevery Hills (Los Ángeles).

Estos galardones forman parte de la temporada de premios cinematográficos que finalizará en marzo con la entrega de los Óscar.



Netflix lidera la lista

Netflix encabeza la lista como la distribuidora más nominada de esta edición con 13 filmes nominados, seguido de Warner Bros. Pictures con 12 y un empate entre A24 y Universal Pictures que recibieron 11 menciones.



A parte de 'Barbie' y 'Poor Things', la terna a mejor película de comedia o musical la encabezan 'American Fiction', de Cord Jefferson; 'The Holdovers', de Alexander Payne; 'May December', de Todd Haynes y 'Air', de Ben Affleck.



Asimismo, las películas 'Killers of the Flower Moon'; 'Maestro', 'Past Lives', 'Anatomy of a Fall', de Justine Triet, y 'The Zone of Interest', de Jonathan Glazer, completan la nominaciones a mejor película dramática.



Robbie, quien se ganó el corazón del público en su papel de Barbie, se enfrentará a las actuaciones de Emma Stone en 'Poor Things', considerada por muchos críticos como la mejor de su carrera y de Natalie Portman en la cinta 'May December'.



Alma Pöysti ('Fallen Leaves'); Fantasia Barrino ('The Color Purple') y Jennifer Lawrence ('No Hard Feelings') completan las nominaciones de mejor actriz de comedia o musical.

El apartado masculino lo lideran Timothée Chalamet ('Wonka'); Jeffrey Wright ('American Fiction'); Joaquin Phoenix ('Beau is Afraid'); Matt Damon ('Air'); Nicolas Cage ('Dream Scenario') y Paul Giamatti ('The Holdovers').



Mientras que Lily Gladstone ('Killers of the Flower Moon'), Sandra Hüller ('Anatomy of a fall'), Greta Lee ('Past Lives'), Carey Mulligan ('Maestro') y Cailee Spaeny ('Priscilla'), aspiran al premio a mejor actriz dramática.



Como se esperaba, Leonardo DiCaprio, quien hizo del asesino Ernest Burkhart en 'Killers of the Flower Moon', y Cillian Murphy, en el papel del propio Oppenheimer, disputan el premio a mejor actor dramático.



En cuanto al apartado de mejor película de habla no inglesa la española 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, ha sido nominada en esta categoría, y competirá, entre otras, con la francesa 'Anatomy of a Fall' o la finlandesa 'Fallen Leaves'.



'Succession' se mantiene a la cabeza en TV

La sección televisiva de estos premios fue liderado por la cuarta y última temporada de 'Succession' (Apple TV+), que recibió nueve nominaciones, entre ellas a mejor serie dramática, seguida de 'The Bear' (Hulu) y 'Only Murders in the Building', que se alzaron con cinco nominaciones cada una, entre las que destacan mejor serie de comedia o musical.



La primera, que ya venció en las ediciones de 2021 y 2019, buscará agrandar su legado en una pugna para la que tendrá como principales contendientes a 'The Crown', que este lunes se convirtió en la primera serie en ser nominada a los Globos de Oro en cada una de sus temporadas.



La serie '1923', inspirada en la época de la Gran Depresión y la Ley Seca en Estados Unidos; 'The Morning Show', el retrato de un grupo de periodistas a cargo de un programa matutino en EE.UU., y la serie de geopolítica 'The Diplomat' completan la terna de candidatas a mejor drama.



Por su parte, la ganadora del año pasado como mejor serie de comedia o musical, 'Abbott Elementary', también se enfrentará a 'Barry' (HBO | Max), 'Jury Duty' (Amazon Freevee) y 'Ted Lasso' (Apple TV+).



Asimismo, el chileno Pedro Pascal fue nominado como mejor actor de serie dramática por su interpretación en la serie 'The Last of Us' (Max), y competirá con tres actores del reparto de 'Succession' -Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong-, al igual que con Gary Oldman por 'Slow Horses' y Dominc West por 'The Crown'.



Las producciones de televisión de Max, la plataforma de "streaming' de HBO, fue la que más nominaciones recibió para esta edición con 17 de ellas, superando a Netflix que acumuló 15, y Apple TV+ que sumó nueve.

