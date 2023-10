Basta de mareos y tirarse la pelota

Kathy Phillips sigue sintiendo impotencia e incertidumbre por las decisiones de los gobernantes, pero toma unos minutos de su tiempo para orar y pdirle a Dios que tome el control y nos ayude.

Según Kathy, el domingo, con el anuncio del presidente, sintió una luz al final del tunel, pero ayer la misma fue tapada por la respuesta del Tribunal Electoral.

“Impotencia e INCERTIDUMBRE, ayer (domingo) por un instante sentí al menos una pequeña luz al final del túnel… teniendo igual ganas de marchar pacíficamente, pero con un pequeño aliento de que ESTAMOS SIENDO ESCUCHADOS! Pero ahora el @tepanama dice que NO procede una consulta popular… Tomo otro minuto para orar y pedirle a Dios que nos ayude!! Y que ilumine a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA para que actúe enérgicamente!!! Basta ya de mareos y de tirarse la pelota!!! Por estas cosas es que el pueblo se cansó!!! De verdad le deseo salud al presidente, mi corazón no me permite desearle mal a nadie! Pero Dios mío mete tu mano, que alguien tome la batuta de este país”, expresó la artista.

