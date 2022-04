Batman, House of Dragons y más: así viene el app de HBO MAX en Tigo

Disfrutar de películas y series de estreno desde la comodidad del hogar o de cualquier otro lugar, es posible para los usuarios de la compañía de telecomunicaciones Tigo, que puso a disposición de sus clientes la aplicación HBO MAX.

Se trata de una plataforma de streaming que tiene contenido pensado para cada miembro de la familia, de hecho, el próximo 18 de abril la empresa estrenará en dicha app, la tan esperada película Batman.

La aplicación de HBO Max se puede adquirir a través de Tigo, en la misma factura, a través de de una oferta única de dos meses de cortesía, y a partir del tercer mes, se cancela $5.35 (no incluye impuesto), donde se puede disfrutar del app de HBO MAX y los ocho canales lineales. Con la app, se tiene acceso a todo el mundo de HBO Originals - DC Comics- Cartoon Network y Warner.

En HBO MAX se podrán ver estrenos exclusivos, además de Batman, como House of dragons (precuela de Game of Thrones), The flight attendant temporada 2, y Animales fantásticos 3.

Esta no es la única oferta que tiene Tigo para sus clientes, pues también cuentan con el plan Universal +: que trae un nuevo paquete de películas y series premium con una oferta de tres meses al 50%, y a partir del cuarto mes al $5.30 sin impuesto; también Amazon Prime video con una oferta de tres meses de cortesía, y a partir del cuarto mes, $ 5.99.

Entre sus ofertas también figura Tigo Play, la app en la que se puede disfrutar de todos los canales de TV en streaming desde los dispositivos móviles, y el VOD con más de 12,0000 horas de contenido de video on demand, donde, por ejemplo, se podrá disfrutar del preestreno on demand de Spiderman no way home.

“Para nosotros es muy importante seguir modernizando nuestro supermercado de contenidos dirigido a ese consumidor digital actual que se encuentra siempre buscando nuevas experiencias, y sabemos que las plataformas y los menús digitales ofrecen contenido que a nuestros clientes les encanta, por eso, lo acercamos a ellos de una forma muy práctica y sencilla, detallaron Yoanna Álvarez, gerente Senior De Programación y Contenidos.

