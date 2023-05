Batman se cabrea y le tira la puerta a JLo; afirman que ta' cansado

El actor estadounidense Ben Affleck fue captado bien cabreado, esto mientras acompañaba a JLo a subirse a su carro.

En las imágenes muestran al famoso de Hollywood acompañar a su esposa al vehículo. Sin embargo, la gran sorpresa ocurre cuando lanza la puerta.

Muchos usuarios en las redes sociales han especulado que Ben Affleck estaba molesto por la presencia de los paparazzis.

“Lo hizo a propósito porque él sabe que lo están grabando”, “No está molesto con JLo, es por la prensa”, “Porque no le gusta que lo sigan, no tiene nada que ver con ella”, “Literalmente fue por el paparazzi, si un tipo me siguiera todo el tiempo, a todos lados, invadiendo mi privacidad, me pondría igual”, indicaron algunos.

Otros opinan que JLo lo tienen cortito y su actitud es una mezcla de frustraciones por cumplirle en la cama y la presión de la prensa por seguirlo a todos lados.