Belinda quedó encantada tras conocer al actor porno Jordi ENP

La cantante Belinda ha quedado impactada y al parecer le gustó lo que vio, esto luego que fuera la invitada de honor al show televisivo ‘La Resistencia’, en donde tuvo un peculiar encuentro con un actor porno que la dejó extasiada.

LEE TAMBIEN: Madonna manda a volar a su novio de 28 años y ya tiene otro

Publicidad

La mecánica se dio a través de una pantalla, ya que el presentador del aclamado programa elevó la temperatura de Belinda al reproducir en su laptop una escena de una película porno.

Si bien las imágenes no se vieron ante las cámaras, sí se escucharon gemidos sugerentes y, una vez que Belinda, se acercó a la computadora la exnovia de Christian Nodal quedó impactada y, de una forma muy mexicana, repitió en varias ocasiones, “No ma#es, no ma#es, no ma#es”.