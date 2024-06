Ben Affleck explica el motivo de su cara seria en público

Ben Affleck finalmente aclaró el motivo de su cara seria o gestos de desagrado cuando está con Jennifer López.



Sobre esto, el actor habló en el programa del comediante Kevin Hart, llamado “Hart to Heart”, y dijo que no le gusta la atención que recibe por parte de la prensa.



El actor admitió que es poco tímido por lo que dijo que prefiere estar detrás de la cámara que frente a ella “no me gusta que me presten mucha atención”, reveló.



“Y por eso la gente dirá: ‘Este tipo parece siempre enojado’, pero es porque alguien me está apuntando con la cámara directamente a la cara”, sentenció.



Por otro lado, explicó que es lidiar con una esposa que la gente adora “cuando vamos a algún lugar con Jennifer, la gente se desvive por demostrar que la ama y que ella es realmente representa algo importante en sus vidas. Es increíble ¿sabes a qué me refiero?”, dijo.

Sobre el divorcio

Ben no abordó el tema, se piensa que la entrevista, que salió el 20 de junio, fue grabada antes de que la presa girara su atención a ellos. Los rumores de su separación se dieron después de la gira mundial de la cantante.

La pareja se casó en el 2022 en Las Vegas, después de haber estado comprometidos en el 2003.

