¡Billete! $600 mil palos generará grabación de nueva peli en Panamá

¡Más películas! El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que una reconocida productora cinematográfica iniciará el rodaje de su nueva película en Panamá.

LEE TAMBIÉN: Muere a los 83 años la leyenda del rock Tina Turner

Publicidad

En un comunicado indicaron que este proyecto generará muchos empleos y las inversiones directas serán de más de $600 mil de dólares al país.

Recalcan que el elenco de esta cinta estará conformado en un 50% por artistas locales y en un 90% por profesionales técnicos, también nacionales.

Federico Alfaro Boyd, fue quien dio el anuncio de este rodaje, tras una reunión sostenida con representantes de la casa productora, con conexiones en Estados Unidos y Canadá.

Se señala que “cuenta con un alto perfil dentro de la industria”. De la misma manera, se precisa que por temas de confidencialidad aún no será revelado el nombre de la cinta y sus directores.

"Este anuncio reafirma una vez más el compromiso que tienen estas empresas internacionales con Panamá como un destino de locación, lo que también contribuye al crecimiento económico", dijo Alfaro Boyd.

Ya en Panamá se han filmado cintas grandes como James Bond–Quantum of Solace, The Suicide Squad II (Escuadrón Suicida II) y Stars at Noon (Las estrellas al mediodía), esto sumado a los proyectos de Bollywood que se vienen trabajando desde hace un tiempo.

Contenido Premium: 0