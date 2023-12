Billie Eilish confiesa que es bisexual. Muchos la apoyan y otros no

La cantante Billie Eilish le ha pedido a la gente que deje de hablar de su sexualidad, mientras acusaba a una revista de "delatarla" para hacerla quedar mal.

LEE TAMBIÉN: ¿Quién comprará la licencia? Mis Panamá renuncia al Miss Universo

Publicidad

La famosa declaró que le gustaban las mujeres hace poco y causó un revulú, aunque muchos ya sabían que bateaba de ese lado hace rato.

Sin embargo, comentó que no tuvo la intención hacerlo pues para ella eso es innecesario y algo de lo que realmente trata de no hablar.

“No, no lo hice, pero pensé: '¿No era obvio?' No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Me pregunto: '¿Por qué no podemos simplemente existir'? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello. Ups”, expresó.

Eilish también explicó que cuando vio su entrevista “pensé: 'Oh, supongo que salí del armario hoy'. Está bien. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan. Estoy a favor de las chicas”.

Pese a ello, la intérprete de ‘Bad Guy’ señaló que su perspectiva por lo que otras mujeres pueden sentir por ella sigue igual tras la publicación del artículo y que “Todavía les tengo miedo, ¡pero creo que son bonitas!”.

Las palabras de Billie Eilish confirmado que es bisexual han generado todo tipo de reacciones, al punto en el que ha perdido más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram tras hablar de manera abierta sobre su orientación sexual durante la alfombra roja del evento de Hitmakers de Variety.

Evento en el que la artista recibió el premio a la Canción cinematográfica del año por su tema musical ‘What I Was Made For’, una pieza que compuso junto con su hermano Finneas y la cual hace parte de la banda sonora de la cinta de ‘Barbie’.

Contenido Premium: 0