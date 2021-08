Blades se luce y es nominado a mejor actor por Fear the Walking Dead

El cantante panameño Rubén Blades anunció a todos sus seguidores, que ha sido nominado como mejor actor de reparto en el 2021 en la categoría de "drama" de los Premios Imagen, por su personaje de Daniel Salazar en la serie Fear The Walking Dead.

LEE TAMBIÉN: Le dicen 'venao' al cantante Akim y critican el tatuaje de su esposa

Publicidad

Estos galardones representan uno de los más importante y premian al talento latino en el cine y la televisión de los Estados Unidos.

Rubén Blades fue premiado por esta Fundación en el 2004 como "Mejor Actor", por su rol en la película Once Upon A Time in México.

"Gracias a los que hicieron posible esta nominación, que comparto con todos mis compañeros y compañeras de elenco en la serie @feartwd", dijo Blades.