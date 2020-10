Boda civil y celebración virtual

La pandemia por la coronavirus ha dejado muchas enseñanzas, una de ellas es celebrar la vida porque es una sola, y no se pueden dejar las cosas para después, por esta razón Kathy Phillips y DJ Luigui decidieron celebrar su matrimonio por lo civil de manera virtual con bombos y platillos.

“Me caso por lo civil con Luigui, cuando ambos tengamos la oportunidad de casarnos por la iglesia lo haremos porque es algo que queremos los dos, sin embargo hasta el momento es boda civil... hay que lucirse porque la vida se celebra y es una sola, y una cosa que nos enseñó la pandemia y por lo cual decidimos casarnos es que no se pueden dejar las cosas para mañana, la vida es hoy...”, destacó Kathy Phillips, quien dejó claro que la boda es modo pandemia dentro de las limitaciones que hay, así que disfrutará porque la vida es hoy.

Publicidad

Para quienes le preguntaban si está permitido los eventos y las fiestas, la empresaria aclaró que no, no están permitidas, por ello hará su celebración virtual, y el hecho de que sea de este modo no quiere decir que no pueda lucirse, así que los futuros esposos Lee se lucirán y disfrutarán su enlace matrimonial.