Boda entre parejas del mismo sexo será dramatizado; salen defensores

En este punto se debe recalcar que este organismo expulsó a Maricarmen Gutiérrez en el 2022, debido a que se aprovechó del puesto de voluntaria para hacer uso indebido del nombre de la entidad para su beneficio personal.

El medio TNP.Live indicó que en los años ‘80 asistió a la iglesia evangélica Catedral de Vida del Concilio General de las Asambleas de Dios y estuvo casada con un pastor de esa organización, con quien tuvo dos hijas. Vivían en la 7ma Etapa de Santa Librada, San Miguelito.

Maricarmen Gutiérrez se fue a vivir con su pareja a Costa Rica. Como se sabe, el 26 de mayo de 2020, Costa Rica hizo legal el matrimonio entre personas del mismo sexo.

¿Qué responde Maricarmen a los cuestionamientos?

En un breve comunicado se refieren a la gran cantidad de críticas

"Sí, Maricarmen es una mujer lesbiana, y eso no la hace diferente, la hace especial, porque a diferencia de muchos de ustedes hace 22 años fue sincera consigo misma, con el que era su esposo en ese momento, con su familia y con su congregación. Dijo abiertamente que es lesbiana, que le gustan las mujeres, se sentó en ese entonces con lideres de la iglesia, quieres le dieron todas sus muestras de admiración, confeso lo que es, que usted que critica muchas veces no tiene las agallas para hacerlo", menciona.

"Hoy después de 22 años ustedes vienen a cuestionar que, si es pastora, que, si es una enviada de Satanás, y no sé cuántas estupideces más, pero se han olvidado de la mujer, que creo a sus 2 hijas sola, porque el reverendo que era su marido desapareció del mapa y hasta el sol de hoy tiene años de ver a su hija, eso no se cuestiona, eso no es pecado ante ustedes que critican", indica.

"Es o no pastora, y eso que importa, si lo que van a realizar es una dramatización de un evento que no debería ser dramatización, cada persona tiene el derecho de hacer con su vida lo que desee, y nadie puede cuestionar esto, y si usted lo cuestiona porque es. Vive enojado consigo mismo, vive frustrado, no puede ser quien desea ser, NO TE CONVIERTAS EN JUEZ DE PARTE DE DIOS, cada quien va a recibir en la medida en que cada persona siembra, y esto no es de DIOS, es lo que cada quien escogió SER", puntualizaron.