‘Boeing Boeing 2’ se apodera del Teatro La Plaza

El humor se apoderará del Teatro La Plaza, donde se pondrá en escena la obra “Boeing Boeing 2”.

La misma contará con un elenco excepcional conformado por los actores Dayra Torres, Jirac Caro, Hugo Víctor Rodríguez, Angélica Marín y Neysa Ferguson.

Esta obra está llena de situaciones anecdóticas y jocosas con cierto grado de picardía que la transforman en una jornada terapéutica de risas para el público, es apta para mayores de 12 años y un encuentro propicio para seguir apoyando la propuesta cultural y teatral local con el movimiento #ConsumeTeatro

En esta ocasión la historia trata de un marido que aprovechando que su mujer tiene que ir a visitar a su madre, invita a su amante, a pasar el fin de semana con él, y también a un amigo suyo para tener una coartada. Todo es perfecto, incluso ha contratado una cocinera para que no les falte de nada. Pero las cosas no le salen como él espera y la velada romántica se acaba convirtiendo en una noche muy movida en la que todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos.

Los boletos están a la venta a través de panatickets.com. con funciones diarias entre martes y sábados con horario único de 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m. Esta temporada inicia el 19 de abril y culminará el día 14 de mayo.

Para los que desean asistir, los organizadores destacaron que se debe seguir las medidas de bioseguridad contra el COVID19. Además, se recomienda el uso de mascarillas durante el espectáculo y esquema de vacunación completo, para validación destacaron que se deberá presentar código QR o tarjeta de vacunas.

