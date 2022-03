Boza, creyente y fanático de 'El Kid' para siempre

El artista panameño Humberto Ceballos, conocido como Boza, confesó que encontró inspiración en las canciones de “El Kid”, pues contó que a sus padres le gustaban dos temas en gran manera.

El intérprete de “Ella” concedió una entrevista a “RedBull”, denominada “Descubriendo a Boza”, donde habló de su pasado, su carrera, proceso creativo y qué piensa de las redes sociales, así como de sus gustos musicales.

Un Boza bien relajado dijo que entre los temas que aprendió de niño están dos canciones muy populares del hijo de Renato, “El Kid”, quien falleció 20 de marzo de 2011.

“Tantas Cosas” y “A Ciencia Cierta” de El Kid. Eran canciones que le gustaban a mis padres. Eran canciones que me inspiraban bastante en mi día a día”, expresó Ceballos.

Destacó que, él (El Kid) fue una inspiración y dijo ser creyente para siempre de él.

“Yo soy creyente y fanático para siempre de El Kid, fue quien inspiró a toda una generación musical. Si hubiese podido compartir una tarima con él, hubiese sido una de las mejores experiencias de toda mi vida. Todo lo que él escribía y cantaba era ‘cool’. Él fue el creador de la canela”, sentenció.

Por otro lado, al ser preguntado por ¿Cómo el Internet y las redes sociales han impactado el negocio de la música, o su carrera? señaló que las mismas tienen un gran poder.

“Ahora mismo es el elemento clave. El Internet hace que tu música llegue a lugares del mundo que tal vez antes hubiera sido muy difícil llegar. Es un espacio donde todo el mundo se conecta con todo el mundo. A mi me pueden escuchar en China, y de China me pueden escuchar en Panamá. Ahora mismo el Internet lo es todo”, destacó.

En tanto, mencionó que sus temas favoritos son “Sonrisas tristes” y "Párrafo", mientras que al ser consultado por algún ritual en específico a la hora de subir al escenario comentó que no hay ninguno fijo “Depende, hay veces que rezo. No puedo decir que siempre porque en ocasiones estoy TAN nervioso que no lo hago, pero mi ritual creo que son los nervios. Pero cuando me monto a la tarima se me va y simplemente soy yo”.

Además, mencionó que, al Boza de 16 años le diría que “si se puede, yo antes tenía una mentalidad negativa, si pasaba algo malo me quedaba atrapado en eso. Entonces le diría que salga adelante, simplemente creyendo en uno mismo y con una mente positiva”.

El jueves se dio a conocer la lista de nominaciones de los Premios Heat, donde Boza aparece en dos: Mejor Artista Región Norte y Mejor Colaboración.

En la premiación también sobresalen Carlos Isaías Morales (Sech) en las mismas categorías que Boza y “El Chombo” como influencer del año.

