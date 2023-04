Boza reaparece tras revulú en el que balean a una chica en su casa

Humberto Ceballos, mejor conocido com el 'Boza', reapareció en las redes, esto luego de que una mujer fue baleada en un glúteo, en medio de una fiesta que el cantante realizaba ayer domingo en su casa, ubicada en la barriada Costa Esmeralda, en Costa Sur, Ciudad Radial, Juan Díaz.

Como ya se sabe, 'Boza' fue conducido hasta la estación de la Policía Nacional de Metro Park en Juan Díaz, allí junto a su abogado narraron lo que él sabe del incidente, aunque extraoficialmente se conoció que el mismo alegó que estaba dormido cuando ocurrió el hecho.

Por el momento lo que se sabe es que el arma utilizada para dispararle a la mujer, fue por parte otra persona que también participaba de la fiesta y que se encuentra prófuga.

"El tiempo me dio la razón, y la distancia sacó las verdaderas personalidades y cada día las saca más", fue el comentario del artista.

Aunque ya se ha especulado que podría ser relacionado a peleas con su pareja llamada Reichell Adames, por postear lo mismo, se desconoce el motivo real de la situación.

El artista no ha dado declaraciones públicas sobre la situación y lo más probable que no lo haga mientras duren las investigaciones, relató una fuente cercana al famoso que prefirió no ser mencionada.