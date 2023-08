Brandon Routh estará en Panamá para la Comic Con

El reconocido actor Brandon Routh, recordado por su papel de Superman, estará en Panamá como invitado especial de la cuarta edición de la Comic Con Panamá, esto en plena celebración de los 85 años de este personaje.

LEE TAMBIÉN: Mamá con hijos y casada compite en Costa Rica para el Miss Universo

Publicidad

La organización de la Comic Con 2023 reveló, vía redes sociales, que Routh, quien se puso la capa del superhéroe en 2006 en la película “Superman regresa”, estará por primera vez en Panamá y estará en el evento el 26 de agosto.

La noticia sobre la visita de Routh ha entusiasmado a la comunidad que anualmente se da cita al evento más importante de la cultura pop.

Routh es conocido por su interpretación de Superman, papel que obtuvo cuando Warner Bros. estaba buscando a un famoso para relanzar la franquicia del superhéroe, pero el intérprete no estaba entre los favoritos para darle vida al personaje.

La elección de Routh fue anunciada en octubre del 2004, además, aparece en otras producciones como Atom en “Arrow”, “The Flash” y “DC Legends Of Tomorrow” y a Todd en “Scott Pilgrim vs. The World”.

Contenido Premium: 0