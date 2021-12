Brenda ama el sancocho panameño y hoy compite con su traje nacional

Brenda Smith, Señorita Panamá se ha destacado en sus recientes entrevistas, al afirmar que el sancocho y los tamales son sus favoritos.

LEE TAMBIÉN: Henry Cavill asume el reto de ser un héroe en "The Witcher'

Publicidad

La información cobra relevancia, pues en Panamá la cuestionan mucho por casi no pasar tiempo en nuestro país y competir en varios concurso de México, así como Estados Unidos.

"Últimamente he estado comiendo mucho sancocho, porque he estado un poco resfriada, creo que me ha pasado de todo", dijo la famosa.