Brenda de los $15 mil de Nito: "Nunca vi nada, todo me lo pagué yo"

La exSeñorita Panamá para Miss Universo, Brenda Smith, rompió el silencio sobre lo publicado en Foco, en la que se informó que había recibido $15 mil dólares de la partida discrecional para su preparación para el concurso de belleza.

"$15 mil para preparar a reina de belleza": La joven BRENDA SMITH recibió $15,000 de la partida discrecional de Nito para "Entrenamiento y preparación", para un certamen de belleza", decía el titular.

Al ver lo que pasaba con otras caras e influences dijo lo siguiente: “Llego tarde a esta conversación, ya que hace mucho tiempo no estoy activa en redes sociales. No es ningún secreto que mis gastos y preparación me los pagué yo misma. Fue una época complicada ya que no es posible cruzar un certamen como el que me tocó y trabajar a la vez”.

Según Brenda, jamás ha recibido $15 mil palos o el más mínimo apoyo económico y dio a entender que todo salió de su bolsillo: “Hasta los famosos boletos de SP los pagué yo misma. Di todo de mí para dejar a Panamá en alto y lo hice de corazón”, aclara

“Nunca he hablado públicamente del proceso de preparación, y no pienso volver a hacerlo porque decido priorizar mi paz, pero si vamos a hablar, hablemos con verdades. Si la organización recibió algún beneficio económico, yo nunca lo vi. Me imagino que una parte pagó la franquicia de MU. No puedo especular a donde más se habrá destinado”, destaca.

Seguidores han afirmado que si ella no recibió nada, entonces debería denunciar el hecho para que se sepa para dónde fue ese dinero.

