Brithany Ryce y Moyra Brunette bailan al ritmo de Emir Abdul Gani

La coreógrafa profesional Moyra Brunette y la bailarina Brithany Ryce cautivan en las redes sociales luego de que el reconocido coreógrafo Emir Abdul Gani compartiera un video de ellas tirando sus pasos.

Pues le contamos que, Emir estuvo hace algunos días en Panamá, donde dictó un taller con Moyra, él compartió algunos momentos especiales de este día.

"60 años y miren cómo destrozó con su carisma y energía. Agradezco a la vida que me haga vivir estos momentos, Panamá, me hiciste feliz. @ivyqueendiva tiene que ver esto", comentó Gani junto al video de Brunette en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que, que sus 8.9 M de seguidores en Instagram quedaron encantados y sorprendidos con la panameña, quien a sus 60 años se mueve muy bien.

A lo que Moyra respondió: "Jajajajaja omg. No me sabía la coreografía, pero me divertí. Gracias @emirabdulgani por venir a Panamá y regalarnos este momento maravilloso".

Ayer, Emir compartió el video de Brithany Ryce dándolo todo al ritmo de Ivy Queen: "Les presento a Britany. Ella ama bailar y lo dió todo, ¿qué les parece?".

Obviamente, los panameños fueron a dejar sus comentarios y aplaudir el desempeño de Ryce.

"Yo no puedo creer esto, AY TE AMO. Ustedes no saben lo nerviosa que yo estaba en este punto, pero Emir no solo hace increíbles coreografías, TRANSMITE y eso es tan importante para todos los que aprendemos de él, ERES UN DURO", respondió la bailarina en el post.

