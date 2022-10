Britney anda alocada y ponchi; ahora promueve la ley de su co...o

El comportamiento de Britney Spears redes sociales tras ser liberada de la tutela de su padre cada día es más alocado. La cantante estadounidense, conocida como la 'princesa del pop', ha pasado por estados de salud mental preocupantes a lo largo de los años, y no parece estar tampoco ahora atravesando su mejor momento.

Pese a lograr, por fin, después de 13 años, en septiembre del año pasado, librarse de la tutela ya mencionada, la intérprete de 'Toxic' continúa sin levantar cabeza ni superar sus problemas del pasado.

Si hace unos días usaba sus canales de redes para atacar a su progenitor y revelar que durante la tutela temío por su vida («sentía que iba a matarme»), ahora ha posteado una imagen que no ha dejado indiferente a nadie, además, con un duro mensaje.

"El simple hecho de que la tutela terminara nunca ha sido lo suficientemente bueno para mí y nunca lo será", dijo.

"Tengo un estreno de cine esta noche: la ley de mi coño", escribió Britney acompañando el texto con un densudo integral en una cama. Más de 30mil retuits y 200.000 'me gusta' lleva en unas horas un tuit en el que se han dado cita fans y detractores de la estrella musical. No es, sin embargo, la primera vez que la cantante sube fotos sin ropa burlando la censura.

"¡Creo en un mundo donde todos merezcamos justicia! 15 años en un sistema de abuso secreto y manipulador... ¡Solo que se acabara nunca ha sido lo suficientemente bueno para mí y nunca lo será!", escribió hace apenas dos días, en un llamamiento en sus redes, dejando claro que arrastra problemas derivados de la tutela y privación de libertad por parte de su padre que no ha logrado dejar atrás.

I have a premiere for a movie this week “THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY“ !!!! pic.twitter.com/WjhMoiybxO