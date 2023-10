Britney confiesa que perdió su virginidad a los 14 años

Las filtraciones de “The Women in Me”, el libro autobiográfico de Britney Spears, siguen causando revulú. En una reciente revelación la cantante reconoce que tuvo su primera relación sexual cuando tenía 14 años, a pesar de que por años lo negó.

Ella había asegurado que la única persona con la que había intimado había sido con su exnovio, el cantante Justin Timberlake, a la edad de 19 años.

El fragmento fue obtenido por la revista “Us Weekly”, del cual habló a través de su sitio web, asegurando que la primera pareja de Britney no fue Justin, como tanto afirmó en su momento, sino que se trató de un amigo de Bryan Spears, su hermano mayor.

En el momento del acto, la cantante tenía 14 años y el joven 18 años, mientras que su hermano era sólo un año menor de su amigo.

Y aunque es la primera vez que la cantante de 41 años reconoce quién fue el primer hombre con quien intimó, su madre Lynne Spears ya había revelado la edad en que comenzó su vida sexual, cuando en el 2008 habló del tema en su libro de vivencias “Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World”.

De hecho, Lynne destaca que fue ella quien la alentó a salir con el amigo de Bryan, debido a que era jugador de fútbol, y eso podía aumentar su popularidad en la escuela.

