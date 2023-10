Britney lanza bombas sobre sus exmaridos y aclara polémicas

La polémica cantante Britney Spears ha causado revulú en las redes, esto tras las explosivas revelaciones antes del lanzamiento de sus memorias The Woman In Me. Ella se refiere a sus días de fiesta del año 2000 con Paris Hilton y Lindsay Lohan, hasta confirmar los rumores de trampa entre ella y su coreógrafo Wade Robson.

Spears también comparte una serie de verdades sobre su tumultuosa relación de principios de la década de 2000 con Justin Timberlake.

Según The New York Times , Spears estaba "devastada" y considerando dejar la industria después de que Timberlake rompiera con ella a través de un mensaje de texto.

Indica que cuando lanzó su video musical para "Cry Me a River", sintió que retrataba a "una mujer que se parece a mí lo engaña y él deambula triste bajo la lluvia". la veía como una "ramera que había roto el corazón del chico de oro de Estados Unidos". Mientras tanto, ella estaba "en coma en Luisiana y él corría felizmente por Hollywood".

Britney Spears describió su aventura de 2003 con Colin Farrell como una "pelea"

Después de la ruptura, Spears dijo que se sintió obligada por su padre, Jamie Spears, y el equipo directivo a hacer la ahora infame entrevista con Diane Sawyer, donde el periodista presionó a Spears sobre lo que le hizo a Timberlake para causarle “tanto dolor”. Añade que este segmento fue el "punto de quiebre" para ella. "Me sentí como si me hubieran explotado", dice, "colocada frente al mundo entero".

En otra parte del libro revela que tuvo un aborto durante su relación porque Timberlake pensaba que eran "demasiado jóvenes" para tener un bebé, aunque si fuera solo su decisión, "nunca lo habría hecho". "Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo", escribe. "Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes".

Los representantes de Timberlake no han respondido a la solicitud de comentarios de InStyle .

Tras la difusión del extracto del próximo libro de Britney Spears, la famosa mencionó que su intención no es lastimar a nadie con el contenido. Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, Spears mencionó que los titulares que ha visto de su libro no le han gustado y no se ha sentido bien con ello.

“¡El propósito de mi libro no era ofender a nadie de ninguna manera!. Esa era yo entonces… ¡eso está en el pasado! No me gustan los titulares que leo… ¡es exactamente por eso que dejé el negocio hace 4 años!”, se lee en su statement.

“Una vez más, mi motivo para escribir este libro no fue insistir en mis experiencias pasadas, que es lo que está haciendo la prensa y ¡es tonto y tonto! ¡He seguido adelante desde entonces!”, puntualizó

Respecto al tema de raparse la cabeza. En febrero de 2007 Britney Spears, en plena crisis nerviosa, l entró en una peluquería de Hollywood y, maquinilla en mano, se rapó el pelo al cero mientras los fotógrafos documentaban el proceso desde el escaparate sin dar crédito a lo que estaban viendo.

“Me di cuenta enseguida de que Britney no tenía pelo. Le pregunté por qué se había rapado, y su respuesta fue un poco rara”, continúa. “Simplemente no quiero que la gente me toque el pelo. No quiero que nadie toque mi pelo. Estoy cansada de que todo el mundo lo haga”, respondió Britney, que evidentemente concentró en ese hecho la sensación de sentirse un juguete usado por la opinión pública. Misterio resuelto.

