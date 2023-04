Buckingham difunde retrato de los reyes y la invitación a Coronación

Una nueva fotografía oficial del rey del Reino Unido, Carlos III, y la reina consorte, Camila, se ha difundido este martes, al mismo tiempo que la invitación que se enviará a las más de 2.000 personas que podrán asistir al acto de Coronación, previsto para el próximo 6 de mayo.

El Palacio de Buckingham explicó en un comunicado que el retrato es obra del fotógrafo Hugo Burnand, mientras que la invitación ha sido diseñada por el artista heráldico e ilustrador Andrew Jamieson.



La foto muestra a un Carlos III con media sonrisa y traje azul marengo de raya diplomática, acompañado por una sonriente Camila, que luce un vestido también azul y collar de perlas, en el Salón Azul de Buckingham, uno de los más usados para recepciones.



De igual forma, el palacio reveló las invitaciones que se enviarán para la Coronación del 6 de mayo en la Abadía de Westminster, en la que los reyes estarán atendidos por ocho Pajes de Honor, entre ellos su nieto Jorge, segundo en la línea de sucesión, según se anunció hoy también.



La invitación original se realizó a mano en acuarela y gouache, y el diseño, que recuerda al Emblema de la Coronación, "será reproducido e imprimido en papel reciclado, con detalles en lámina de oro".

En el centro de la tarjeta aparecerá el motivo del Hombre Verde, una figura del folclore británico que, coronada por motivos florales y vegetales, simboliza el renacer.



Entre otros actos en paralelo a la Coronación, está previsto que la abadía de Westminster abra al público, siempre que vaya descalzo, el lujoso suelo de mosaico sobre el que se celebrará la ceremonia el próximo 6 de mayo.

